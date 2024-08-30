パワーアップに欠かせないインタークーラー！自動車用アフターパーツメーカーのHKS（エッチ・ケー・エス）は、ホンダ「シビックタイプR（FL5）」に適合するインタークーラー「HKS R Type INTERCOOLER KIT FL5 FULL」を2024年8月26日に発売しました。HKS R Type INTERCOOLER KIT FL5 FULLを装着したホンダ「シビックタイプR（FL5）」インタークーラーは、ターボチャージャーで圧縮された空気を冷却するパーツです。【画像】シビ