◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース第1日（2024年8月30日岐阜県・ゴルフ5CみずなみC=6559ヤード、パー72）原英莉花（25＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は6バーディー、2ボギーの68で回り、4アンダーで4位と好発進を決めた。1番で2メートルのバーディーパットを沈めると、そこから3連続バーディーと幸先よくスタートした。この日はフェアウエーを外したのは最終18番のみとティーショットが安定。首位と1打差の好発