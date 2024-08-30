元バレーボール女子日本代表主将でパリ五輪を最後に現役引退した古賀紗理那さん（28）が30日、自身のインスタグラムを更新。バレーボール元女子日本代表で2012年ロンドン五輪で銅メダルを獲得した木村沙織さん（37）らとの集合ショットを披露した。古賀さんと親交があり、木村さんとは東レ時代のチームメートでもある白井美沙紀さんも一緒。投稿では「たくさんお話しできて幸せでしたみんなラブすぎありがとうございまし