歌い手でシンガー・ソングライターのそらるが、11月2日・3日に幕張メッセにて『SORARU Birthday 2024 VOCALOID Cover Live -空祭り-』を開催することを発表した。 1日目を「前編 宵神楽(よいかぐら)、」2日目を「後編 明神楽(めいかぐら)」と題し、それぞれの日程で2014年以前、2015年以降のボーカロイド曲のカバーを披露。2日間で全く異なるセットリストとなり、過去最多曲数が披露されるとのこと。 幕