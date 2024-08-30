サンプドリアは30日、新監督にアンドレア・ソッティル氏(50)が就任することを発表した。契約期間は2025年6月30日までとなり、条件付きで1年間の延長オプションがあるという。サンプドリアは29日に成績不振によりアンドレア・ピルロ監督を解任した。ピルロ監督は2023年6月に監督に就任。セリエA復帰を目指した中、プレーオフに進出も昇格を逃していた。今シーズンも指揮を執っていた中、セリエBでは開幕3戦未勝利で19位とスタートに