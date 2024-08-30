◆ロッテ6―2ソフトバンク（30日、ZOZOマリン）ソフトバンクがカード初戦を落とした。ロッテ先発の佐々木朗希に7回3安打無失点と抑え込まれた。試合後、小久保裕紀監督は取材場所に訪れ、「今日は（囲み取材は）一番短いから、今シーズン」と予告し「完敗です」を2度繰り返した。表情は穏やかだった。さらに「岩井だけ良かったね。山川が最後（2ランを）打って、完封だけは免れたというゲームです」とだけ話し、今季最短の