歌手のａｉｋｏ（４８）が３０日、神奈川県茅ケ崎市のサザンビーチちがさきで、フリーライブ「ａｉｋｏＬｏｖｅＬｉｋｅＡｌｏｈａｖｏｌ．７」を開催した。不定期開催の野外ライブで６年ぶりの実施となった。降り続いていた雨は、開幕時は上がっていた。夕闇迫る特設ステージにサーモンピンクのアロハスタイルのａｉｋｏが登場。ａｉｋｏも「この時間だけはみんなの気合で雨が止まっていると思います」と感無量。花道