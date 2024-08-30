楽天は30日、オリックスに0―2で敗戦。CS進出圏内の3位・ロッテとの差が3ゲームに広がった。打線が相手を上回る10安打を放ったが、得点には結びつかなかった。今江監督は曽谷について「元々、球も強いし、しっかり内角を突いて投げ切られた。変化球も低めに集まっていた」と脱帽した。7回7安打2失点と力投した先発の藤井は4敗目。「初回と（5回の）余計な1点。防げた2点だったと思います。チームを勝たせることができなかっ