兵庫県斎藤元彦知事らが内部告発された問題をめぐり、日本維新の会は、斎藤氏への不信任決議案の提出も視野に検討を始めた。県議会調査特別委員会（百条委員会）での証人尋問を踏まえ、対応を判断する。2021年知事選で自民党とともに斎藤氏を推薦した県議会第2会派の維新の対応次第では、斎藤氏の置かれた状況は一層厳しくなりそうだ。【画像】百条委員会で発言する兵庫県斎藤元彦知事維新の吉村洋文・共同代表（大阪府知