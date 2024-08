『ラブライブ!サンシャイン!!』のスピンオフ・アニメ『幻日のヨハネ ‐SUNSHINE in the MIRROR‐』の総集編が、11月29日より3週間限定で劇場公開されることが決定。キービジュアルとPVが解禁された。【動画】3週間限定上映決定!『劇場総集編 幻日のヨハネ ‐SUNSHINE in the MIRROR‐』PV『幻日のヨハネ』は『ラブライブ!サンシャイン!!』から生まれた公式スピンオフプロジェクト。ヨハネという名の少女を中心に繰り広げ