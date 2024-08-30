テレビアニメ『夏目友人帳 漆』が、テレビ東京系ほかにて10月7日より放送されることが決定。キービジュアルと本PV、主題歌情報とともに「『夏目友人帳 漆』最新情報解禁特別番組〜夏の宴〜」にて解禁された。【動画】主題歌⾳源も解禁！アニメ『夏目友人帳 漆』本PV本作は、あやかし契約奇譚『夏目友人帳』のテレビアニメ最新シリーズ。緑川ゆきによる原作（白泉社「LaLa」連載）は、国内累計発行部数1700万部を突破し