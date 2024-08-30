元東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏が３０日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。自民党総裁選に立候補することを表明した河野太郎デジタル相について言及した。舛添氏は河野氏に対して「非常に目立つし、アメリカで勉強した英語も上手。いろんな資質も備えられてる」と評価した上で【１】脱原発／修正（立て替え）【２】ＤＸ／マイナンバーカード【３】麻生派／政治改革【４】政治資金不記載額返納【５】世論調査