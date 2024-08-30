ソフトバンクは３０日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に２―６で敗戦。９回に３番手の東妻から４番・山川が２９号２ランを放つのが精いっぱいで、鷹党の不快指数が高まる完敗となった。?令和の怪物?に雪辱を許した。この日の相手先発は佐々木朗希投手。８日の対戦では５回までに自己ワーストとなる９本の安打を浴びせ、３点を奪ってノックアウトするなど怪物右腕を攻略していた。前回の再現を狙った打線は打って変わって沈黙。最