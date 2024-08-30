日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（7月）、PCEデフレータ（価格指数）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（7月）21:30 予想0.2%前回0.2%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回0.3%（個人支出・前月比) PCEデフレータ（7月）21:30 予想0.2%前回0.1%（PCEデフレータ・前月比) 予想2.6%前回2.5%（PCEデフレータ・前年比) 予想0.