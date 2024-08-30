PCEデフレータ（7月）21:30 結果0.2% 予想0.2%前回0.1%（PCEデフレータ・前月比) 結果2.5% 予想2.6%前回2.5%（PCEデフレータ・前年比) 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（PCEコアデフレータ・前月比) 結果2.6% 予想2.7%前回2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)