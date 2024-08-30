台風10号の影響で、静岡県内では断続的に雨が降り続いています。30日夜から31日午前中にかけては線状降水帯が発生する可能性があります。気象台によりますと、台風10号は、9月1日ごろにかけて西日本を東へ進み、その後、熱帯低気圧に変わる見込みです。31日午後6時までに県内で予想される24時間雨量は多い所で、県内全域で300ミリとなっています。30日夜から31日午前中にかけて、県内では線状降水帯が発生する可能性があり、警戒が