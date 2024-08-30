台風10号による大雨は、大動脈の新幹線の運行に大きく影響しました。 【写真を見る】20歳アメリカ人留学生が困った… 東京へ向かう途中で新幹線止まり名古屋で下車翌日には帰国する便に乗る予定が 新幹線の止まった29日夜、てんやわんやの名古屋駅で出会った20歳のアメリカ人留学生、スティス・ベンさん。 （スティス・ベンさん）「京都から東京行きの新幹線に乗っていました。アメリカに帰省する予定があったんですけど、も