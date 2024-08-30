EUのフォンデアライエン欧州委員長（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）行政執行機関トップのフォンデアライエン欧州委員長は30日、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢緊迫化、東・南シナ海で軍事的影響力を強める中国を念頭に、防衛産業や経済安全保障の強化に注力する考えを示した。「われわれは自らを守り抜く手段を持ち、敵対する可能性のある者を抑止する必要がある」と強調した。訪問先のチェコの首都プ