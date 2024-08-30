【J3第26節】(たけびし)FC大阪 1-1(前半1-0)金沢<得点者>[F]古川大悟(18分)[金]梶浦勇輝(49分)<警告>[F]古川大悟(42分)[金]小島雅也(58分)観衆:766人主審:友政利貴