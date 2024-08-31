オリックスが零封勝ち。一回に森の犠飛で先制。五回は広岡の左前打で加点した。曽谷は６回無失点で６勝目。継投で反撃を断ち、マチャドが２２セーブ目を挙げた。楽天は藤井が力投したが、打線が好機を生かせず４試合ぶりの黒星。