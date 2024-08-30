気象台は、午後9時31分に、洪水警報を庄原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・庄原市に発表広島県では、31日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、31日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広島市安佐南区□大雨警報・土砂災害31日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■広島市佐伯区□大雨警報・土砂災害31日明け方にかけて警戒・浸水