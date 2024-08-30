兵庫県の斎藤元彦知事が３０日、県議会調査特別委員会（百条委員会）の証言に立った。自らのパワハラ疑惑を巡る質問に対し、「当時の認識としては合理的な指摘」などと、淡々とした口調で従来の主張を繰り返し、「不快な思いをさせたなら謝りたい」と謝罪の言葉も口にした。斎藤氏は黒のスーツに白のワイシャツ、紺色のネクタイ姿で出頭。冒頭、落ち着いた声で宣誓書を読み上げた。弁護士も同席した。出張先の博物館で、エン