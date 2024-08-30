（資料写真）神奈川大学野球連盟は３１日に予定していた秋季リーグ開幕戦を、荒天により９月１日に順延すると発表した。同日午前１０時から横浜スタジアムで神奈川工大−桐蔭横浜大、午後０時半から横浜国大−神奈川大の試合が行われる。