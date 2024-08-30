吉村洋文大阪府知事兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑告発文書問題を巡り、日本維新の会共同代表の吉村洋文大阪府知事は30日、党としての対応を判断するのに1、2週間かかるかと府庁で記者団に問われ「そういうスパンで考えている。長く時間をかけることは考えていない」と述べた。県議会の調査特別委員会（百条委員会）は、斎藤氏の証人尋問を30日に加え、9月6日にも実施する予定。吉村氏は百条委の内容次第で不信任決議案を