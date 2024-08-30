8月30日（金）放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系午後9時58分〜10時52分）は、千鳥（ノブ、大悟）に加えて、ゲストに瑛人、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、久本雅美、藤本敏史（FUJIWARA）、吉村崇（平成ノブシコブシ）が登場する。 『酒のツマミになる話』(c)フジテレビ 『酒のツマミになる話』は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本