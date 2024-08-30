GetNaviが声を大にして「2024年の上半期ベストヒット！」と断言したいモノ・コトを紹介する。今回は家電編だ！ ※こちらは「GetNavi」2024年8月号に掲載された記事を再編集したものです。 私たちが選びました！ 【その?】当初計画の3倍を上回る1万5000台以上の売れ行き！ ツインバード 匠ブランジェトースター 実売価格2万5800円 パンの世界大会「イバ カップ 2015」で総合優勝を果たしたパン職人・浅井一浩氏