楽曲制作をはじめ、映像制作、デザインなど幅広い分野で活躍するこっちのけんとが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第472回に初登場。8月30日22時よりプレミア公開される。披露するのは、Billboard JAPAN Heatseekers SongsやYouTubeの人気のミュージックビデオTOP100のほか、日本、台湾、韓国のSpotify Viral 50でも1位を獲得するなど、日本のみならず海外でもヒットし、SNSでの総再生回数は80億回を突破した「はいよろこ