新作が次々とリリースされる【GU（ジーユー）】で優先的にチェックしたいのが、オシャレさんの購入品。そこで今回は、ハイセンスな淡色女子@icchan0195（前後に半角アンダーバー3つ）さんが「2色購入しました」「めっちゃお気に入り」だという「お気に入り服」を紹介します。旬のオフショルダーデザインをヘルシーに着こなせる話題の1着を、コーデとともに丸っとお手本にしてみて