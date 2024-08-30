岸田文雄首相は３０日、資産運用立国の実現に向けて首相官邸で開かれた政府の会合で、「改革が継続していくことを確信している」と述べた。会合には国内外の投資会社トップらが参加。日本の金融市場に投資を呼び込む方法などについて意見を交わした。オンラインで参加した米資産運用大手ブラックロックのフィンク最高経営責任者（ＣＥＯ）は、１月に始まった新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）や資産所得倍増の取り組みについて