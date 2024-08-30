日本列島では３０日にかけて、台風１０号が接近した九州や四国だけでなく、関東や関西など各地で記録的豪雨となった。台風から離れた地域で大雨となった理由について、専門家は、はるか南の海上から大量の水蒸気が流れ込む「大気の川」と呼ばれる現象が発生しているためだと説明する。台風は今後勢力を弱める見込みだが、水蒸気はその後も流入し続ける可能性が高く、引き続き大雨に注意する必要があるという。名古屋大の坪木和