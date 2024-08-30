自民党は、派閥の裏金問題を受けた「政治刷新車座対話」の結果を取りまとめました。地方組織からは「処分が甘すぎる」などと厳しい意見が寄せられました。自民党は裏金問題を受けて今年3月から岸田総理大臣や党の幹部が地方組織を回り、政治改革や党改革などについて意見聴取を行いました。この中では「収支報告書に記載さえしていれば問題なかった。順法精神、倫理観の欠如の問題だ」「政倫審での弁明で政治不信に拍車を掛