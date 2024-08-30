○ ロッテ 6 − 2 ソフトバンク ●＜22回戦・ZOZOマリンスタジアム＞30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ロッテ−ソフトバンク』で解説を務めた前田幸長氏が、ソフトバンクの一塁・山川穂高の守備について言及した。0−4の4回二死二塁からソトの打球をピッチャー・有原航平が弾くも、素早く一塁へ送球しチェンジかと思われたが、この送球を一塁・山川が捕球できず。二塁走者の生還を許し5点目を失った。こ