○ ロッテ 6 − 2 ソフトバンク ●＜22回戦・ZOZOマリンスタジアム＞ソフトバンクの有原航平が30日のロッテ戦に先発し、5回・97球、9被安打、5失点で6敗目を喫した。有原は日本ハム時代から対ロッテ戦11連勝中と得意の相手だったが、2回に二死走者なしから安田尚憲、藤原恭大の適時打で2点を失う。30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ロッテ−ソフトバンク』で解説を務めた前田幸長氏は2回の失点に「2アウ