○ ロッテ 6 − 2 ソフトバンク ●＜22回戦・ZOZOマリンスタジアム＞ロッテの佐々木朗希が30日のソフトバンク戦に先発し、7回・101球、3被安打、7奪三振、2与四球、無失点で7勝目を手にした。佐々木は立ち上がりから安定した投球でゼロをスコアボードに入れていき、5−0の6回には三者三振に抑えた。30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ロッテ−ソフトバンク』で解説を務めた前田幸長氏は、試合中佐々木につい