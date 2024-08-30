8月29日、パリパラリンピックが開幕し、日本代表最年長で三重県鈴鹿市出身の61歳、伊藤智也選手が車いす陸上に出場しています。「車いすの鉄人」と呼ばれ、400メートルと100メートルの2種目に出場。30日の400メートルは予選を通過し、31日の決勝に進出を決めました。鉄人の飽くなき挑戦の始まりです。鈴鹿市出身の車いす陸上日本代表、伊藤智也選手は61歳で、日本代表最年長の選手です。2004年のアテネで初