[上海 ３０日 ロイター] - 中国の国家市場監督管理総局は３０日、電子商取引大手アリババ・グループが３年間にわたる「是正」を完了したと発表した。同社は２０２１年、市場の地位を乱用して出店者に競合企業と取引しないよう強要したとして２７億５０００万ドルの罰金処分を受けた。国家市場監督管理総局は、アリババが是正作業で「良好な結果」を出したと表明。今後も同社が「業務を管理し、法令順守と品質を向上させる」よ