［上海／北京３０日ロイター］ - 中国の大手国有商業銀行、中国工商銀行（ＩＣＢＣ）の第２・四半期（４─６月）業績は、純利益が０．８％減少し、利ざやも縮小した。純利益は８２８億１０００万元（１１６億８０００万ドル）。前年同期は８３５億８０００万元だった。大手国有銀行では中国銀行や交通銀行も第２・四半期に利益の伸びが鈍化した。中国の銀行は、経済減速下で、当局から貸出金利を引き下げを求められ、収益