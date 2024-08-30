[上海/香港 ３０日 ロイター] - 中国人民銀行（中央銀行）は３０日、新たに開始した銀行間取引市場での国債公開市場操作（オペ）の内容を初めて公表、８月は短期債買いと長期債売りで差し引き１０００億元（１４０億ドル）を買い入れたと明らかにした。イールドカーブを形成し、金融政策の伝達効果を改善する人民銀の意図が反映されている。人民銀は以前から、流動性と金利リスクの管理に役立てるため、国債売買を政策ツールキ