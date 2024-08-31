日本ハムは三回、清宮の３ランで先制。六回に１点差に迫られたが、七回に郡司の２点二塁打で突き放した。加藤貴は６回８安打２失点で自己最多に並ぶ８勝目。西武は４併殺打の拙攻が響き、クライマックスシリーズ進出の可能性が消滅した。