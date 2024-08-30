依然ゆっくりと進んでいる台風10号ですが、長野県内では１日にかけて激しい雨や強い雨の降る所がある予想で土砂災害などに十分注意が必要です。台風10号は現在、愛媛県周辺を東北東に進んでいるとみられ１日には熱帯低気圧に変わる見通しです。長野地方気象台によりますと、台風の影響で県内には南から暖かく湿った空気が流れ込み１日にかけて激しい雨や強い雨の降る所がある予想です。31日午後6時から１日午後6時までの24時間に降