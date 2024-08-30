世界中で大人気の「ミッキーマウス」がバリスタになって登場！「ネスカフェ ドルチェ グスト ＜バリスタ ミッキー＞ バラエティカプセルセット」が、9月1日（日）よりリリースされる。☆可愛いミッキーマウスデザインのカプセルセットなど関連画像（写真10点）＞＞＞“おうちが、あなたのカフェになる。” をコンセプトとするコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト」より、バリスタ になった「ミッキーマウス」をパッケ