TVアニメ『夏目友人帳 漆』の放送＆配信情報・キービジュアル・本PV・主題歌情報が配信特番「TVアニメ『夏目友人帳 漆』最新情報解禁特別番組〜夏の宴〜」で公開された。＞＞＞『夏目友人帳 漆』PV場面カットや主題歌アーティストを見る（画像8点）『夏目友人帳 漆』は、国内累計発行部数1700万部突破の大人気あやかし契約奇譚『夏目友人帳』（原作：緑川ゆき 白泉社『LaLa』連載）のTVアニメ最新シリーズ。TVアニメとしては第7期