◇パ・リーグロッテ6―2ソフトバンク（2024年8月30日ZOZOマリン）ロッテの佐々木朗希投手（22）が7回101球を投げ3安打7奪三振で無失点の快投。8月1日西武戦以来の7勝目を挙げた。試合後、この日昇格したばかりの17年ドラフト1位・安田、18年ドラフト1位の藤原と共に「高卒ドラ1トリオ」でお立ち台に上がった19年ドラフト1位の佐々木は「前回ソフトバンクにやられてたんで、やり返すことができてよかった」とホッとした表