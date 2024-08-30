気象台は、午後9時18分に、大雨警報（土砂災害）を日南町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鳥取県・日南町に発表中・西部では、31日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南町□大雨警報【発表】・土砂災害31日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間30日夜遅く