関東大震災の死亡者調査表（日本災害史研究者の北原糸子さん提供、画像の一部が加工されています）1923年に発生した関東大震災で、詳細な記録が残っている死者3万8332人の平均年齢が約28歳だったことが30日、共同通信のデータ分析で分かった。死者数は低い年代ほど多く、10歳以下が全体の25％を占めており、30歳以下は全体の60％。平均寿命が40代前半だった年代構成を反映し、幼い子どもや若年層の多くが犠牲になった。全体で