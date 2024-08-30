楽天戦に先発したオリックス・曽谷＝楽天モバイルパークオリックスが無失点リレー。一回に森の犠飛で先制し、五回に広岡の適時打で加点。曽谷が6回を無四球の6安打にまとめ、自身の連敗を6で止めて7月2日以来の6勝目。楽天は相手を上回る10安打を放ちながら再三の好機を逸した。