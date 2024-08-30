3回日本ハム1死一、二塁、清宮が右中間に先制3ランを放つ＝ベルーナドーム日本ハムは三回に清宮の10号3点本塁打で先制し、3―2の七回は郡司の2点二塁打で突き放した。加藤貴は6回で8安打を浴びても失策絡みの2失点で4連勝の8勝目。4併殺打と拙攻が目立った西武はシーズン4位以下が確定した。