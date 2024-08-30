東海道新幹線が、台風10号の影響で29日夜から運転見合わせを決定した。突然の運休に、ホテルが取れず新幹線に泊まる人など、翻弄（ほんろう）される人々の姿があった。「新幹線ホテル」に泊まる人々も「日本の大動脈」である東海道新幹線が、突然29日夜から運休を発表。夜7時ごろ、駅の構内では、東海道新幹線運転見合わせのアナウンスが流れた。アナウンス：本日、東京駅から東海道新幹線は発車いたしません。さらに、新大阪方面