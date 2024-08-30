8月24日(土)にZeppHanedaで開催された『DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 ～帰って来たM.A.D～』のオフィシャルレポートが到着した。 2016年・2017年に開催されたKen（L’Arc-en-Ciel）が主宰するライブイベント『PARTY ZOO』と、2016年に開催されたMUCCとAKiのダブルヘッドライナーツアー『M.A.D』が合体し、2024年に復活を遂げた。その名も『DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 ᦉ