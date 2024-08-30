8月より開催中の青山 月見ル君想フ20周年アニバーサリーイベントから、第二弾公演ラインナップが発表された。 青山 月見ル君想フ（あおやまつきみるきみおもう）は2004年10月16日に東京・青山にオープンし、2024年10月で20周年を迎える。8月から開催中のアニバーサリーイベントには、同会場にゆかりの深いアーティストたちが出演している。 青山 月見ル君想フ 青山 月見ル君想フ20周年